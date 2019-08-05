البترول: انفجار معهد الأورام بعيد عن شبكة الغاز بالمنطقة

انطلقت غرفة عمليات وزارة البترول بالتعاون مع فرق الطوارئ بشركة تاون جاس، إلى مكان الانفجار الذى وقع منذ قليل بمحيط معهد الأورام.



وأكد المهندس ياسر بهنس، رئيس شركة تاون جاس الشركة المسئولة عن خط الغاز بمنطقة الانفجار، فى تصريح لـ"الدستور"، أن الانفجار الذى وقع منذ قليل بمعهد الأورام بعيدا تمامًا عن شبكة الغاز المتواجدة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن فرق الطوارئ بالشركة تقوم حاليًا بتأمين الشبكة ولا يوجد أى خطورة عليها حتى الآن.



ودفعت قوات الحماية المدنية منذ قليل، بسيارات إطفاء بعد ورود بلاغ بانفجار أسطوانة بمحيط معهد الأورام بمنطقة كورنيش النيل أدت إلى الحريق.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق أمام معهد الأورام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء للتعامل مع الحادث.