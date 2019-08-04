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رياضة

مدرب التعاون السابق ينتقل لتدريب ألميريا الإسباني

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:49 م
جريدة الدستور
وكالات
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كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني ومالك نادي بيراميدز السابق، عن هوية المدرب الجديد للفريق الأول لكرة القدم.

واستقر مسئولو نادي ألميريا على اختيار البرتغالي بيدرو إيمانويل مدربًا للفريق الأول، وذلك بعد نجاح تجربته التدريبية مع نادي التعاون السعودي في الموسم المنصرم.

وجاء تعيين بيدرو مدربًا للفريق بعد ساعات قليلة من إنهاء نادي ألميريا تعاقده مع المدير الفني أوسكار فيرناندز.

وكان بيدرو قد حقق نجاحًا كبيرًا مع نادي التعاون بالموسم الماضي، فقد قاد الفريق في 36 مباراة (فاز 22 – تعادل 8 – خسر 6) وسجل 81 هدفًا واستقبل 32 هدفًا.

وسبق له شغل منصب مساعد مدرب نادي بورتو البرتغالي 2010 ودرب أبولون القبرصي وأروكا وبرايا في البرتغال.
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