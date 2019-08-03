سلاح الجو الليبي يستهدف رتلًا عند خروجه من مصراتة

استهدف سلاح الجو، التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مساء اليوم السبت، رتلًا عند خروجه من مدينة مصراتة غرب ليبيا.



وبحسب ما أوردته صحيفة العنوان في خبر عاجل، فإن الرتل كان يضم قوات من المدينة وأفرادًا من مجالس شورى "بنغازي، درنة، أجدابيا" الإرهابية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الناطق الرسمي باسم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة العميد خالد المحجوب، أن قوات الجيش مستمرة في استنزاف ميلشيات حكومة الوفاق وفق الاستراتيجية المعدة مسبقا لسحب المقاتلين خارج المناطق المزدحمة بالسكان واستهدافهم.



وأشار المحجوب في تصريح لقناة الحرة إلى أن الضربات الجوية تحقق أهدافها في استنزاف هذه القوات، موضحا أن قوات الجيش تعزز نقاطها العسكرية لربط محاور القتال وإحكام الحصار المفروض على مسلحي الوفاق، حتى القضاء عليها والسيطرة على العاصمة.