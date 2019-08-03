الإسماعيلي يحشد قوته الهجومية استعدادا لمواجهة أهلي "بني غازي"

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى، مساء اليوم السبت تدريباته الجماعية، في إطار استعداداته لمواجهة فريق أهلي بني غازي الليبى مطلع سبتمبر المقبل، لحساب منافسات دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وخوض منافسات النسخة الجديدة لبطولة الدورى الممتاز.



وشارك في التدريبات اللاعب الشاب أحمد مدبولى القادم من الزمالك بجانب محمود عبد العاطى (دونجا)، وقدم مدبولي مستوى نال استحسان الجميع، في ثاني أيامه مع الفريق، ويتطلع الوافد الجديد لتقديم أفضل ما لديه لنيل ثقة الجهاز الفني في حجز مقعد له داخل التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.



من جهة أخرى، أدى الغيني "بيكتي"، المنضم حديثًا في صفقات الدراويش الجديدة تدريبات خفيفة، شملت الجري حول الملعب، عقب عودته من بلاده بعد رحلة استمرت عدة أيام؛ من أجل الحصول على متعلقاته الشخصية.



وتعاقد الدراويش مع اللاعب بعد تألقه الملفت للنظر، ضمن صفوف منتخب بلاده فى كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها مصر مؤخرا.



وواصل محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، في ظل شعوره ببعض الالتهابات منذ الموسم الماضي، وحرص اللاعب الدولي الشاب على متابعة المران مساء اليوم من مقاعد البدلاء.