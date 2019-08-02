تفعيل الخطة الأمنية لبنغازى الليبية

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الجمعة، تعليماته المشددة لرئيس الغرفة الأمنية المشتركة، مـدير أمن بنغـازي، بتفعيل الخطة الأمنية التي تستهدف تأمين المدينة بحيث تشمل كل الأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية المشاركة.



وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال)، مساء اليوم، فسوف يتم تنفيذ الخطة الأمنية بالاتفاق مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الفريق عبدالرازق الناظوري؛ من خلال خلق آلية عمل وتعاون أمني مشترك بين كل القطاعات العسكرية والأمنية لضبط الشارع العام وضبط التجاوزات والخروقات الأمنية.



كما أصدر وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، أوامر بتشكيل لجنة قبض مشتركة مع الجيش لضبط المطلوبين والصادر في حقهم أوامر ضبط والمحكوم عليهم جنائيًا، وإعداد خطة أمنية معلوماتية مشتركة تستهدف جمع المعلومات الأمنية للخلايا النائمة والمشبوهين والمندسين ورصد تحركاتهم وضبطهم من خلال تفعيل المربعات الأمنية.



وشدد وزير الداخلية، على الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن وكرامته أيًا كانت تبعيته، وكذلك للمحافظة على استتباب الأمن الذي تشهده مختلف مدن سيطرة الحكومة المؤقتة.