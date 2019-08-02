أهلي دبي الإماراتي يتعاقد مع المدافع البرازيلي جوستافو هنريك

أعلن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدافع البرازيلي جوستافو هنريك.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شباب الأهلي يتعاقد رسميا مع البرازيلي جوستافو هنريك والذي يلعب بمركز قلب الدفاع والارتكاز على أن يتم تسجيله في فئة اللاعبين المقيمين وهو من مواليد 2001.

ولم يعلن النادي عن قيمة ومدة التعاقد.

يذكر أن شباب الأهلي دبي أنهى الموسم المنقضي من الدوري الإماراتي في المركز الثاني برصيد 53 نقطة، كما فاز بلقب كأس رئيس الدولة بعد تغلبه على الظفرة 2 -1 في المباراة النهائية.