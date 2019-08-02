انكماش نشاط البناء في بريطانيا بأكثر من التوقعات خلال يوليو

انكمش نشاط البناء في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي للشهر الثالث على التوالي وبأكثر من توقعات المحللين، لكنه أظهر تعافي نسبي من أدنى مستوى في 10 سنوات والمسجل في يونيو.



وكشفت البيانات الصادرة عن مؤسسة "ماركت للأبحاث" اليوم الجمعة أن مؤشر مديري مشتريات البناء في المملكة المتحدة سجل 45.3 نقطة في يوليو الماضي، مقابل مستوى 43.1 نقطة في يونيو السابق له.



وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن مؤشر مديري مشتريات البناء في ثاني أكبر اقصاد أوروبي سيُسجل 46 نقطة.



وأوضحت البيانات أن الأعمال الجديدة ونشاط الشراء سجلا تراجعًا حاد في الشهر الماضي، كما انخفض تفاؤل الأعمال لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2012.



وتابعت أن الأعمال التجارية كانت الأسوأ أداءً في الشهر الماضي، يليها الأعمال المدنية، أما أعمال بناء المنازل فتراجعت للشهر الثالث على التوالي.



وانخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.06 % عند 1.2121 دولار.