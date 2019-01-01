أهالي "ساقلتة" يناشدون التضامن والاتصالات: السيستم واقع من 7 شهور

◄ طلبات عشرات من ذوي القدرات الخاصة والمرضى «معطلة».. والشكاوى بلا أي استجابة



ناشد أهالي مدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حل أزمة «وقوع» المنظومة الإلكترونية الخاصة بتعاملات إدارة التضامن الاجتماعي في المدينة والوحدات التابعة لها بالقرى.



وقال الأهالي إن كثيراً من تعاملاتهم، التي تتعلق غالبيتها بالمعاشات وتقديم التظلمات والشكاوى، معطلة منذ ما يزيد على 7 أشهر، بسبب «وقوع الشبكة أو السيستم»، مشيرين إلى تقدم الإدارة ووحدات الاتضامن الاجتماعي بعدة شكاوى لإنهاء الأزمة، لكن دون أي جدوى.



وأضاف الأهالي: «نعي جيداً اهتمام وزيرة التضامن الاجتماعي بإيصال الدعم والمساعدات إلى المستحقين، لكننا نؤكد لها أن ذلك تواجهه أزمة (السيستم واقع) التي نسمعها عند سؤالنا عن أي شيء يتعلق بتعاملاتنا مع إدارة التضامن الاجتماعي ووحداتها التابعة».



وحسب مسئولى إحدى وحدات التضامن الاجتماعي في المدينة، فإن طلبات نحو 80 من ذوي الاحتياجات الخاصة «معطلة» بسبب هذه الأزمة، وكذلك عدد من الأسر التي لديها أطفال مرضى ويحتاجون للمعاش في أسرع وقت.