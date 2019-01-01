تعطل نقل جنود ألمان إلى ليتوانيا بسبب عيب فني في طائرتهم

قال متحدث باسم سلاح الجو الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم السبت إن عيبا فنيا حدث لإحدى طائرات الجيش تسبب في عدم نقل جنود من ولاية تورينجن شرقي البلاد إلى ليتوانيا.



وكان من المفترض أن تتوجه الطائرة وهي من طراز إيرباص إيه310 من كولونيا عبر لايبتسيج إلى مدينة كاوناس، ثاني أكبر المدن الليتوانية، وأوضح المتحدث أن عطبا أصاب أحد المحركات في طائرة نقل الجنود وهي في كولونيا.



وجرى تأجيل الرحلة حتى صباح غد الأحد.



وحسب إذاعة (إم دي آر)، فإن الجنود ينتمون إلى كتيبة المدرعات 391 من مدينة باد زالتسونجن، لِيُكَوِّنوا اعتبارا من أغسطس المقبل الجزء الأكبر من كتيبة متعددة الجنسيات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).



يشار إلى ان الهيئة المسؤولة عن تسيير الطائرات والتابعة للجيش الألماني والمسؤولة أيضا عن تسيير الطائرات الرسمية لكبار الساسة، قد تعرضت مؤخرا لانتقادات متكررة بسبب تعدد حالات الأعطال لطائرات كبار الساسة وعلى رأسهم المستشارة انجيلا ميركل.