يروّج لمكاسبه الاقتصادية.. جونسون يتكئ على عصا بريكست في خطابه التنموي

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، السبت، إن بريكست يمثل "فرصة اقتصادية هائلة"، بعدما جرى التعاطي معه في عهد تيريزا ماي على أنه "عاصفة معادية داهمة".



جاء موقف جونسون خلال خطاب في مانشستر، لعرض جدول أعماله الداخلي المتعلق بمجالات الصحة والتعليم والبنى التحتية، بعدما سعى لدحض تكهنات إزاء احتمال دعوته لانتخابات مبكرة.



وقال رئيس الوزراء الجديد: إنّ "مغادرة الاتحاد الأوروبي تمثّل فرصة اقتصادية هائلة؛ للقيام بأشياء لم يكن مسموحًا لنا القيام بها لعقود".



وتعهد جونسون بتسريع المفاوضات حول اتفاقيات تجارية لمرحلة ما بعد بريكست، وإنشاء مناطق حرة لتحفيز الاقتصاد، كما وعد باستثمارات جديدة في مناطق صوتت لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.



وقال: ”حين صوّت الناس لمغادرة الاتحاد الأوروبي لم يصوّتوا فقط ضدّ بروكسل، وإنّما أيضًا ضدّ لندن“. كما وعد بمنح مزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية، وتعزيز البنى التحتية للاتصالات والنقل.



وأضاف أنّ "استعادة السيطرة لا تعني فقط أنّ وستمنستر ستسترد سيادتها من الاتحاد الأوروبي، وإنّما تعني أيضًا أنّ قرانا ومدننا وقطاعاتنا ستكتسب استقلالية".