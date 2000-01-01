"المصريين الأحرار" بمطروح يتفقد عدد من المناطق لسماع شكاوى المواطنين

زارت أمانة حزب المصريين الأحرار، برئاسة سلطان الشيخ وأعضاء هيئة مكتب المصريين الأحرار بمطروح وكافة الأمناء، مركز ومدينة السلوم والقرى التابعة لها حتى حدود مصر الغربية، حيث زارت الأمانة منطقة الشبيكات الواقعة بين مركز برانى والسلوم ولقاء الأهالى والمرور على المنشآت بها والاستماع لكافة الشكاوى وكذلك منطقة بقبق ولقاء كافة الأهالى والمرور على مركز الإغاثة.



وقال سلطان الزعيري: لم نجد بمركز الإسعاف أحد رغم وقوعه في منتصف الطريق بين براني والسلوم ولا يوجد مركز إسعاف غيره حتى سيارة الإسعاف لم تكن موجودة.



وأضاف: "وقامت اللجنة بزيارة الأماكن بالقرية وكذلك قرية أبو زريبة التابعة لمركز السلوم حيث تم المرور على الوحدة الصحية والتى يتواجد بها الدكتور محمد رمضان دكتور صيدلى يؤدى الخدمة بامتياز دون تواجد الطبيب المختص حيث يتوفر فيها كل الأدوية وبحالة جيدة وكذلك المرور على تجمع أولاد يونس وقلالة، وسيتم رفع كافة مطالب القرية من طلبات كهرباء ورصف ومياه".



وأكد أن الجولة تواصلت تجاه مدينة السلوم المستشفى العسكري حيث لقاء دكتور حسام الدين سعد دكتور مستشفى السلوم المدنى بمقرة المؤقت بالمستشفى العسكرى وثم لقاء قائد وحدة مستشفى السلوم العسكرى بالسلوم مقدم رامى عزالدين بمكتبه وتم تبادل حديث مطول عن الخدمة الصحية والخدمات المقدمة من القوات المسلحة تجاه أهالي السلوم بالخصوص ورحب بزيارة المصريين الأحرار وقدم الشكر لأمانة الحزب لزيارة المستشفى والإشادة بعمل الأطباء والخدمة المقدمة.



وتوجهت الأمانة إلى منطقة السلوم ولقاء المسؤولين بالمكان وتم استعراض المشاكل الخاصة بالمياه بالسلوم وكذلك قامت اللجنة بجولة داخل مدينة السلوم برفقة السيد خميس حميد أمين أمانة حزب المصريين الأحرار بالسلوم وأعضاء الأمانة، بالإضافة إلى لقاء الأهالي وعرض كل المطالب والمشاكل بمدينة السلوم فى كافة القطاعات والأماكن مثل المياه والكهرباء والصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والتموين.