إكرامى: الموسم لم ينتهى.. أمامنا كأس مصر

صرح شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، بأن الكلمات التي تصدر عن أي شخص يجب أن تمثل قيمته والكيان الذي يمثله، كما نفى رحيله عن النادي.



وقال إكرامي في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية يوم الأربعاء: "الموسم لم ينته، وهناك كأس مصر يجب أن نلعب من أجل الفوز به وإعادته للنادي الأهلي."



وتابع: "الموسم كان صعب وطويل للغاية وبعد الكثير من البطولات، والصعوبة دائمًا ما تأتي من أنك مطالب بتحقيق الفوز في كل بطولة."



وأضاف: "كانت هناك تكتلات ضدنا، وعواقب وعراقيل وضعت أمامنا خلال الفترة الماضية، لكننا دائمًا لا ننظر للخلف ونتطلع للأمام ولا نضع أقدارنا في يد أحد أخر."



وواصل: "لا أحب التصريحات الكيدية ولا التي تحتمل وجود شماتة، وأنا لاعب في نادي كبير، حتى وإن كان هناك من يقول تصريحات غير مسئولة فأنا أمثل الأهلي وأمثل السلوك الذي يجب أن يتسم به والطريق التي يتحدث بها."