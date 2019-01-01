حفل لفرقة مسار إجباري غدًا ضمن مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، غدًا الخميس، حفلًا فنيًا لفرقة مسار إجباري، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي والذي انطلق مساء أمس الأول على المسرح الروماني بالإسكندرية.



يتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر أغنيات الفرقة الشبابية السكندرية والتي تتناول قضايا اجتماعية معاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، منها مساومات، للحزن أصول، فاكرة، طريق تاني، بقيت حاوي، مفيش حاجة، كانت هتفرق، برنس.



تجدر الإشارة إلى أن فرقة مسار إجباري تأسست عام ٢٠٠٥، قدمت الكثير من الأعمال الفنية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، شاركت في العديد من المهرجانات الدولية في الكويت، الإمارات العربية، مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا وتنزانيا.