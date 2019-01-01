رسميًا.. ماي تقدم استقالتها من رئاسة الوزراء لملكة بريطانيا

تقدمت رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، باستقالتها بشكل رسمي إلى الملكة إليزابيث الثانية، بقصر باكينجهام.



ووصل بوريس جونسون الفائز بانتخابات حزب المحافظين، وبالتالي بمنصب رئاسة الوزراء إلى القصر؛ للقاء الملكة والتي بدورها ستقدم له الدعوة رسميًا لتشكيل الحكومة.



يشار إلى أن ماي قدمت التهاني إلى جونسون اليوم في آخر خطاباتها كرئيسة لوزراء البلاد. وينتظر جونسون، بصفة خاصة، ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، والذي واجه عراقيل كثيرة خلال الفترة الأخيرة من حكومة ماي.