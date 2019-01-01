"الوفد": أمانات الحزب تبدأ اختيار مرشحيها للانتخابات

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، أن اللجان العامة بحزب الوفد بدأت في تنفيذ تكليفات المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب بتقديم مرشحيها بانتخابات مجلس الشيوخ وفقًا لثلاثة شروط أولها حسن السمعة وثانيها الشعبية والجماهيرية، وثالثها القدرة المالية على تغطية نفقات الانتخابات، لافتا إلى أن حزب الوفد لديه بالفعل كوادر وفدية جاهزة لخوض المعترك الانتخابي في أي توقيت.



وأضاف "الهضيبي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن عودة الغرفة الثانية لمجلس النواب ستعمل على ضبط الأداء التشريعي فهو سيقوم بصناعة القوانين بحيث تصل إلى مجلس النواب بدون عوار دستوري أو تناقض يرهق المشرعين، وهو الأمر الذي يجعل القانون يشترط أن يكون الحد الأدنى لسن المرشح 35 مع ضرورة حصوله على مؤهل علمي عالي المستوى.