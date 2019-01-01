تطوير سور حديقة سعيد النجار فى بنى سويف

أعلن اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد بمحافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تطوير سور حديقة سعيد النجار ضمن خطة تطوير منطقة كورنيش النيل واستعادة الشكل الحضاري للمنطقة الحيوية التى تعد المتنفس الاساسي لأبناء بنى سويف



وأشار أبو النجا فى تصريحات صحفية أن محافظ الإقليم شكّل لجنة لتطوير مدينة بنى سويف برئاسته لتنفيذ خطة تطوير وتجميل واستعادة الشكل الحضاري للمدينة العاصمة.



وأوضح أن محافظ بني سويف يتبنى مشروع طموح يجري تنفيذه حاليا وهو تطوير وتجميل الميادين والمناطق الحيوية ومداخل القرى على مستوي الوحدات المحلية السبع، ضمن خطة متكاملة لتحسين حوانب حياة المواطن، تنفيذا لتوجهات الدولة الحالية.