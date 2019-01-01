مشروب يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

توصلت مجموعة من الأطباء اليابانيين إلى أن الاستخدام الدائم وطويل الأمد لعصير الطماطم الغير مملح يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



مجموعة العلماء اليابانيين قاموا بتحليل بيانات تابعة لـ184 رجل و297 امرأة، طلب منهم استخدام عصير الطماطم الغير مملح بكميات غير محدودة.



وجائت النتائج بانخفاض ضغط الدم لدى المشاركين في الاختبار بالإضافة لانخفاض مستوى الكوليسترول الضار.



كما لوحظ أن الأشخاص، الذين عانوا من مشاكل في ضغط الدم بلغت مستويات الضغط لديهم الحالة الطبيعيى وبخاصة لدى الرجال.



ويعتقد بأن الحد الأقصى لضغط الدم الطبيعي حوالي 12080 ميلليمتر زئبقي.