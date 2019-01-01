برشلونة يحتفى بقرب عودة نيمار

قال "كاردونر" نائب رئيس برشلونة، معلقا على اقتراب عودة نيمار لبرشلونة في تصريحات لقناة "TV3 "الكتالونية: "الرئيس "بارتوميو" قد حسم الأمر بالفعل من قبل، لا توجد أي مناقشات حول عودة نيمار في الإدارة".



وأكدت الشهور القليلة الماضية انتشار عدة أنباء تتعلق بمستقبل البرازيلي" نيمار"، لاعب فريق

"باريس سان جيرمان" الفرنسي، جميعها تؤكد أنه يود الرحيل عن ناديه الحالي والعودة إلى فريقه السابق "برشلونة".



وتناول أحد التقارير الإنجليزية مؤخرًا الحديث عن احتمالية حدوث مقايضة بين "ريال مدريد" و"باريس سان جيرمان"، بعد رحيل "الويلزي" إلى بطل فرنسا، بينما ينضم جناح "السيلساو" إلى بطل أوروبا السابق.



وأكد وكيل أعمال "نيمار" اليوم الاثنين أن اللاعب غير سعيد في" باريس"، وعلى الرغم من هذا إلا أن مسألة رحيله عن نادي العاصمة الفرنسية تُعد معقدة للغاية خلال الفترة الحالية.