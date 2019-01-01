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الثقافة

"شجع واقرأ" تنظم احتفالية بنقابة الصحفيين الخميس المقبل

الإثنين 22/يوليه/2019 - 01:44 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تعقد مبادرة "شجع واقرأ" ندوة واحتفالية تسليم نحو 50 فائزًا توقعوا نتائج مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الثانية والثلاثين، 250 كتابًا، في تمام الساعة السابعة مساء الخميس المقبل، بقاعة حسنين هيكل بمقر نقابة الصحفيين.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة عدد من الكتاب والصحفيين، من بينهم الباحث والصحفي مدحت صفوت المنسق العام للمبادرة، والكاتب الصحفي أحمد خالد، والصحفي والشاعر عزمي عبد الوهاب، والناشر أحمد سعيد وغيرهم.

وتشهد الندوة تسليم نحو 50 فائزًا 250 كتابًا وإصدارًا للتشجيع على القراءة هدية من المبادرة ودور النشر التي ساهمت فيها، وهي دور: ابن رشد، وتبارك، وبردية، والمثقف، ومنشورات الربيع.

وكان الباحث والناقد مدحت صفوت، قد دشن مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مبادرة جديدة ذات محتوى ثقافي مرتبط بالقراءة، ودعوة لا تبعد عن أجواء الحماس المرتبطة بأجواء الكأس الأفريقية، وهي دعوة للمشجعين لتوقع نتائج المباريات، على أن يكون لمَن تصدق توقعاته في نتائج المباريات 5 كتب مجانية هدية.
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