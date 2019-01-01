أنشيلوتى يكشف آخر تطورات مفاوضات نابولى وريال مدريد بشأن خاميس

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، إن فريقه لا يزال يتفاوض مع خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني.



ويريد نابولي ضم خاميس خلال انتقالات الصيف الجارية، لكن المفاوضات لم تحسم بعد، حيث إن أتلتيكو مدريد يريد التعاقد معه أيضًا.



وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرها موقع "فوتبول إيطاليا": "لست على علم بوجود مفاوضات مع أتلتيكو".



وأضاف: "ما زلنا نتحدث عن خاميس، اللاعب الذي يعجبني حقًا، أنا مرتبط جدًا به، ولا يسعني إلا تحسين فريقنا".



وأتم أنشيلوتي: "إنه لا يحتاج إلى إعادة الإعلان عن نفسه، إنه لاعب رائع، لكنه ليس اللاعب الوحيد الذي نتفاوض معه بصراحة، نحن نقيم العديد من اللاعبين".