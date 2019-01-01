ضبط 1136 هاربًا من تنفيذ الأحكام بأسوان

شن رجال أمن أسوان، وأدارة تنفيذ الأحكام، حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين عن القانون، بمختلف مراكز وقرى ومناطق المحافظة، تحت رعاية مدير أمن أسوان اللواء نائل رشاد.



وأسفرت جهود الحملة عن تنفيذ 1136 حكمًا قضائيًا على مدار يومين، وهم عبارة عن، 222 حكم حبس جزئي، و50 حكم حبس مستأنف، و583 أحكام غرامات، بالإضافة إلى 277 مخالفات، و5 أحكام سرقة تيار كهربائي.



وحررت المحاضر اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.



ويأتى ذلك فى اطار خطة مديرية امن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع، لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.





