10 فوائد مهمة للجزر.. تعرف عليها

الجزر من أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها، فهو يقضي على الرغبة الشديدة في تناول الطعام عندما ترغب فى إنقاص الوزن، كما أنه غنى بالفيتامينات والمواد المضادة للاكسدة، والألياف، والتي يمكن أن تقلل من خطر الاصابة بالسرطان، أمراض القلب، وداء السكري من النوع الثانى.



ووفقا لما ذكره موقع foodprevent أنه توجد 10 أسباب مقنعة تجعلك تتناول الجذر يوميا:



- يحمى الرئة والبشرة

الجزر مصدر غني بالبيتا كاروتين كما انه مضاد قوي للأكسدة مع العديد من الفوائد الصحية، يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ للحفاظ على بشرة صحية، وتشير الدراسات إلى أن البيتا كاروتين أيضًا يحمي الرئتين من السموم التي تؤدي إلى سرطان الرئة.



- تحسين الهضم

يحتاج الجسم إلى بعض المعادن الأساسية والفيتامينات والألياف والإنزيمات لتزويد عملية الهضم ويحتوي الجزر على كميات متساوية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، مما يساعد على دفع الغذاء من خلال الجهاز الهضمي.



- التوازن بين الأحماض والقلويات

تناول الكثير من الأطعمة المكونة من مواد حمضية له تأثير سلبي على الصحة، ولكن تناول الجزر يمكن أن يساعد في إعادة الجسم إلى مستوى مفيد.



- التوازن بين البوتاسيوم والصوديوم

البوتاسيوم والصوديوم من أهم المواد التى تساعد فى ضبط ايقاع الجسم خاصة فيما يتعلق بالدورة الدموية وضغط الدم ولابد ان تكون نسبة كل منهما متوازنة مع الأخرى لكن للأسف أغلب الأطعمة التى نحبها ونتناولها ممتلئة بالصوديوم مما يحدث خللا بالجسم.. لذا علينا تناول الاطعمة القادرة على اعادة التوازن بينهما وفى مقدمتها الجزر.



- صحة الأسنان

يمكن أن يساعد الجزر في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة بعدة طرق. أولًا، إن قضمة الجزر تخلص من تراكم البلاك، كما أن تناوله يحفز إنتاج اللعاب، مما يساعد على إبقاء البكتيريا في الفم تحت الفحص وقدرتهم القلوية يمكن أن توازن درجة الحموضة.



- الجروح

هناك نوعان من المركبات في الجزر يمكنهما تسريع عملية التئام الجروح - فيتامين C وبيتا كاروتين، ويمكنك ببساطة إضافة المزيد من الجزر إلى نظامك الغذائي عندما يكون لديك جرح أو حزمة أخرى من الجزر المبشور في ضغط وتطبيقه مباشرة على المنطقة المصابة.



- العناصر الغذائية

المغذيات النباتية هي مواد كيميائية نباتية لها مجموعة كاملة من الفوائد، ومادة الفركارينول من اهم العناصر الغذائية الموجودة فى الجزر حيث تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التى تخفض خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان.



- مرض السكر

يتميز الجزر باحتوائه على مجموعة معينة من مضادات الأكسدة تسمى الكاروتينات تستخدم للمساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم لذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالكاروتينات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.



- الألياف

الألياف القابلة للذوبان في الجزر ترتبط بالكوليسترول السيئ LDL وتسمح لأجسامنا بالقضاء عليه مما يجعلنا أقل عرضة للجلطات الدموية وتخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب. تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في منع الإمساك والانسداد المعوي، مما يقلل من خطر حدوث مشاكل مثل البواسير وحتى سرطان القولون والمستقيم.



- العيون والشعر والأظافر والجلد

يحتوي الجذر على كم كبير من العناصر الغذائية التى تحفظ حيوية وشباب البشرة والشعر والجسم والأظافر والعينين، كما يحتوى على بعض المواد التى تساعد فى بناء خلايا جديدة.

