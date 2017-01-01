عكس "العسيلى".. مشاهير أصحاب لفتات إنسانية مع معجبيهم

ظهر مقطع فيديو فى الأيام القليلة الماضية على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي للمطرب محمود العسيلي وهو يحرج أحد معجبيه علانية خلال حفل موسيقي، بعدما رفض التصوير معه، موضحًا أنه سيتعين عليه التقاط صور مع أي شخص آخر إذا فعل ذلك.



وأثار الفيديو غضبًا كبيرًا بين رواد الفيسبوك الذين شعروا بخيبة أمل بسبب ما اعتبروه سلوكًا متكبرًا للنجم المفضل لديهم، وعلى الفور استجاب العسيلي للحادث بتغريدة للاعتذارعن اختياره للكلمات، وأخرى لتوضيح ما حدث.



وعلى عكس العسيلى نرصد العديد من المشاهير أصحاب المواقف الإنسانية على المسرح:



المغنية أديل

ذاب قلب الجميع عندما قبلت أديل يد فتاة مسلمة محجبة، وكانت من أشد المعجبين بها وتقف في الصفوف الأولى لتشجيعها وما إن رفعت يدها لتسلم على نجمتها المفضلة، حتى فوجئت بها تقبل يدها فى لفتة تلخص علاقة النجم بمحبة جمهوره.



لانا ديل ري

تشتهر لانا بصداقتها مع الجميع، وخلال أدائها في مهرجان زيجيت في بودابست 2018 أمضت أكثر من 20 دقيقة في منتصف الحفلة لالتقاط الصور مع معجبيها.



عمرو دياب

لن ينسى أحد الموقف الذي طرد فيه الهضبة عمرو دياب أحد حراسه، لأنهم كانوا يحاولون طرد أحد معجبيه على المسرح.



تامر حسنى

عانق أحد معجبيه وسط حفل موسيقي مباشر في جرش، وعرف عنه هذا السلوك مع الجميع، حتى إنه يعطي معجبيه مساحة لتحيته على طريقتهم دون التقيد بوجود رجال البودي جارد المحيطين به.



بيونسيه

غنت لأحد معجبيها الشباب خلال حفل موسيقى.



راغب علامة

التقط صورة مع أحد أصغر معجبيه على المسرح.

