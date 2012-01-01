سارى يحلم بضم هذا اللاعب ليوفنتوس

كشف "ماوريسيو سارى "المدير الفنى الجديد لنادى يوفنتوس الايطالى عن رغبته فى تعاقد ناديه مع النجم الفرنسي "بول لبوجبا" متوسط ميدان مانشستر يونايتد الانجليزي.



وقال سارى فى تصريحات صحفية:" أكرر إعجابي ببوجبا، أنا حقًا أحبه، لكن في الوقت الحالي، يعتبر لاعبًا في مانشستر، انه انضمامه لنا فى الفترة المقبلة".



تشير تقارير إلى رغبة يوفنتوس في استعادة "بوجبا"الذي دافع عن ألوان النادي من 2012 إلى 2016.



وتقول إن لاعب منتخب فرنسا يود أيضا العودة إلى الدوري الإيطالي.



وتزعم أخرى أن "برشلونة" و"ريال مدريد" يسعيان للحصول على خدمات اللاعب الذي أعلن من قبل رغبته في الرحيل عن" مانشستر يونايتد".



وشارك بوجبا في 47 مباراة مع "يونايتد" في الموسم الماضي وسجل 16 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

