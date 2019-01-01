182 عامًا عمر الحلوى البرتغالية "باستيل دي ناتا"

تعد حلوى Pastéis de nata من أشهر أكلات البرتغال، وهي عبارة عن فطائر كاسترد برتغالية شهيرة، دائرية صغيرة مصنوعة من العجينة الرقائقية المقرمشة، وتكون محشوة بخليط الحليب والبيض وتُرش بالسكر البودرة والقرفة.



ويرجع أصل هذه الفطائر لدير Jerónimos بمنطقة Santa Maria de Belém في لشبونة، حيث كان الرهبان يستخدمون بياض البيض لمعالجة ملابسهم ويتم استخدام صفار البيض لصنع الكيك والمعجنات.



وقد باع الرهبان الوصفة لمعمل تكرير السكر المجاور للدير عندما تم إغلاق جميع الأديرة في البرتغال عام 1834، وبدأت الشركة خبز فطائر Pastéis de Belém الشهيرة عام 1837.



ولا تزال هذه الفطائر حتى اليوم تباع بالمخابز في جميع أنحاء البرتغال رغم مرور 182 عامًا على صناعتها.