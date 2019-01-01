مصرع أمين شرطة في حادث تصادم بالمحلة

شهد طريق المحلة - طنطا بمحافظة الغربية حادث تصام، بين سيارة ملاكي وسيارة نجدة، مما أسفر عن مصرع أمين شرطة وإصابة اثنين آخرين.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغات من الأهالي تفيد بمصرع أمين شرطة وإصابة اثنين آخرين نتيجة تصادم سيارة ملاكي بسيارة النجدة بطريق المحلة - طنطا.



انتقل العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم محمد البرلسى مفتش مباحث القسم، وتبين أن سيارة النجدة كانت ثابتة على الطريق واصطدمت بها السيارة الملاكي.



تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المحلة العام، كما تم ضبط سائق السيارة الملاكي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة جثة أمين الشرطة قبل التصريح بالدفن، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث.