الأحد 21 يوليه 2019 الموافق 18 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

عالم

بنس يشارك في الاحتفال بمرور 50 عاما على أول مهمة مأهولة للقمر

الأحد 21/يوليه/2019 - 07:10 ص
نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس
وكالات
طباعة
ads
في تتويج لأسبوع من الاحتفالات بمهمة أبولو 11 التاريخية للقمر، انضم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى رائد الفضاء بز ألدرين اليوم الاحد في منصة الانطلاق بفلوريدا التي شهدت انطلاق ألدرين وزميليه في أول مهمة مأهولة للقمر قبل 50 عاما.

وانضم بنس لجيم بريدنستين المسؤول في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وألدرين ثاني رجل يمشي على القمر خلف زميله الراحل نيل ارمسترونج في مركز كنيدي للفضاء في حفل الذكرى السنوية الخمسين للهبوط على القمر الذي أبهر الناس في أنحاء العالم عام 1969.

وقال بنس أمام عشرات من المسؤولين بالقطاع وموظفي ناسا في مبنى العمليات والفحص وهو غرفة يبلغ ارتفاعها 18 مترا حوت في وقت من الأوقات وحدة قيادة أبولو 11 خلال التجارب "إن لم يكن نيل ارمسترونج وبز ألدرين ومايك كولينز أبطالا إذن لا يوجد أبطال".

وأضاف: "نحن نكرم هؤلاء الرجال اليوم. وستكرم أمريكا دوما رواد فضاء أبولو".

وتوفي ارمسترونج وهو أول إنسان يهبط على القمر في عام 2012 عن 82 عاما. ولم يتمكن كولينز، وهو طيار وحدة القيادة الذي ظل في مدار حول القمر بينما سار ألدرين وارمسترونج على سطح القمر لجمع عينات، من الحضور. ويبلغ ألدرين 89 عاما ويصغره كولينز بعام واحد.

وقال بنس: "أبولو 11 هو الحدث الوحيد في القرن العشرين الذي يملك فرصة أن يظل مذكورا على نطاق واسع في القرن الثلاثين".
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

بالصور... "روجينا" تُتوج بلقب ملكة جمال العنب من الإسكندرية

منذ حوالي 10 ساعة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

منذ حوالي 15 ساعة

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

منذ حوالي 23 ساعة

ليفربول يمنح صلاح أعلى راتب فى "البريميرليج"

ads

الصور

image description

ضبط مصنع حلويات دون ترخيص ببرج العرب في الإسكندرية

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

ads

الأكثر قراءة

مطار القاهرة: لم يصلنا قرار بشأن تعليق الرحلات الجوية البريطانية

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

"الآثار" تحقق في بصق زائر جزائرى على الملك سقنن رع

حفيظ دراجي: مصر أبهرت العالم في "كان 2019".. وهذا الفرق بين "صلاح" و"محرز"

ستوديو

زينب العبد : "رسائل العشاق" دعوة للطاقة الإيجابية علي مسرح ميامي

مريم الراشدي ملكة جمال العرب تستعد لتقديم برنامج عن الموضة والجمال

أيمن عبد العزيز عن هروب كهربا: الفرق الكبيرة لا تقف على لاعب

أحمد فهمي يصور من داخل "عش الزوجية".. شاهد

ads

رياضة

هازارد يستهل مشواره مع ريال مدريد بهزيمة

توماس: شعرت بالضعف خلال أولى المراحل الجبلية لسباق فرنسا للدراجات

بالاش يواجه لايوفيتش في نهائي بطولة كرواتيا المفتوحة للتنس

الرئيس الجزائري يقرر منح لاعبي منتخب كرة القدم أوسمة الاستحقاق الوطني

الرئيس نيوز

تجديد حبس 6 متهمين في قضية "المحور الإعلامي" للإخوان

غدا.. مدبولي يفتتح أول "جراج ذكي" فى مصر

8 بريطانيين يسافرون من لندن للسعودية "على الدراجات" لأداء الحج

"الطيب" يعود للقاهرة بعد رحلة علاجية في ألمانيا وفرنسا

منوعات

تويتر يعلق حسابات فى إيران بسبب اضطهاد الأقلية البهائية

إطلاق نار فى حفلة رقص يقتل 4 أشخاص بمكسيكو سيتى

علماء الأرجنتين ينوون زراعة خضراوات ورقية فى أنتاركتيكا

وزيرة الفنون البريطانية تمنع تصدير لوحة نادرة لراقص مشهور عالميًا

كشكول

غدًا.. 9548 طالب أولى ثانوي يمتحنون الدور الثاني في اللغة العربية

غدا.. انطلاق ماراثون تنسيق ثانوية 2019.. والجامعات تستعد بأحدث الأجهزة والمعامل

جامعة عين شمس تستعد للتنسيق الإلكتروني بـ 14 معمل حاسب آلي

وفاة أحد أوائل شهادة الثانوية الأزهرية غرقًا فى بحر الإسماعيلية

إسلام سياسي

الحكومة اليمنية تتهم الحوثي بمنع الراغبين للحج

حفتر يدعو شباب طرابلس للاشتراك في معركة تحريرها من الإرهابيين

الأرجنتين تدرج "حزب الله" على قائمة الإرهاب

داعشية بريطانية سابقة تحارب التطرف الإسلامي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حينما تتعطل أجمل الطاقات الثرية المنتجة المبدعة
ماجد حبته
ليس على الأعمى حرج
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
المزيد

الثقافة

الفارابى تصدر "خواطر وذكريات" لنسيب عون

الليلة.. ثانى لقاءات برنامج "اعرف أهلك" بمكتبة القاهرة الكبرى

الليلة.. الكاتب عادل إدريس المسلمى بضيافة قصر ثقافة الشاطبى

صدور رواية "على أجنحة الأيام" عن الهيئة العامة للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك