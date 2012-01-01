بنس يشارك في الاحتفال بمرور 50 عاما على أول مهمة مأهولة للقمر

في تتويج لأسبوع من الاحتفالات بمهمة أبولو 11 التاريخية للقمر، انضم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى رائد الفضاء بز ألدرين اليوم الاحد في منصة الانطلاق بفلوريدا التي شهدت انطلاق ألدرين وزميليه في أول مهمة مأهولة للقمر قبل 50 عاما.



وانضم بنس لجيم بريدنستين المسؤول في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وألدرين ثاني رجل يمشي على القمر خلف زميله الراحل نيل ارمسترونج في مركز كنيدي للفضاء في حفل الذكرى السنوية الخمسين للهبوط على القمر الذي أبهر الناس في أنحاء العالم عام 1969.



وقال بنس أمام عشرات من المسؤولين بالقطاع وموظفي ناسا في مبنى العمليات والفحص وهو غرفة يبلغ ارتفاعها 18 مترا حوت في وقت من الأوقات وحدة قيادة أبولو 11 خلال التجارب "إن لم يكن نيل ارمسترونج وبز ألدرين ومايك كولينز أبطالا إذن لا يوجد أبطال".



وأضاف: "نحن نكرم هؤلاء الرجال اليوم. وستكرم أمريكا دوما رواد فضاء أبولو".



وتوفي ارمسترونج وهو أول إنسان يهبط على القمر في عام 2012 عن 82 عاما. ولم يتمكن كولينز، وهو طيار وحدة القيادة الذي ظل في مدار حول القمر بينما سار ألدرين وارمسترونج على سطح القمر لجمع عينات، من الحضور. ويبلغ ألدرين 89 عاما ويصغره كولينز بعام واحد.



وقال بنس: "أبولو 11 هو الحدث الوحيد في القرن العشرين الذي يملك فرصة أن يظل مذكورا على نطاق واسع في القرن الثلاثين".