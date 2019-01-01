سايس يطعن سائقا بسلاح أبيض في مشاجرة ببولاق الدكرور

أقدم سايس على طعن سائق بسلاح أبيض "مطواة" في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة بمنطقة ناهيا بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.



تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إشارة من مستشفى قصر العيني، بوصول "إسماعيل ع م" سائق، في العقد الثالث من عمره، 24 سنة، ومقيم بشارع محمود البنا ناهيا بدائرة القسم، مصابا بطعنة نافذة بالفخذ وجروح بأماكن متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "الصدام م ع" سايس، ومقيم بذات العنوان، حيث تعدى على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة.



وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

