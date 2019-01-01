السبت 20 يوليه 2019 الموافق 17 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads
ads

تحقيقات وملفات

"محاربي الصحراء".. نحاور الجاليات الجزائرية في مصر بعد تتويجهم بالبطولة

السبت 20/يوليه/2019 - 04:35 م
جريدة الدستور
هاني سميح
طباعة
ads
أناشيد وطنية تهز المدرجات والشوارع،والأعلام ترفرف في كل مكان، تعبيرًا عن الفرحة التي انتظرها الشعب الجزائري منذ سنوات عدة؛ للفوز ببطولة الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخهم، لكن هذه المرة كانت على الأراضي المصرية؛ ما توافد عدد كبير من الجزائريين في آخر أيام البطولة لمساندة فريقهم وسط تشجيع من المصريين.

الجماهير الجزائرية لم تنام منذ ليلة الأمس، منغمسين في الاحتفال بمنتخبهم الوطني سواء في مدرجات استاد القاهرة أو التوجه إلى الميادين العامة بعد انتهاء المباراة، في السطور التالية نحاور بعض الجماهير التي احتفت بتتويج منتخبها على أرض مصر، وكيف كانت أجواء الاحتفالات بمشاركة الشعب المصري لهم.

"بقالي 29 سنة مستني اليوم ده، ومكنتش متخيل إننا هنفوز بالبطولة في مصر"، هذا ما بدأ به حفيظ عنبر، 48 عام، جزائري يعيش في مصر، حديثه مع "الدستور" موضحًا أنه وصل مصر منذاإندلاع الأيام الأولى للبطولة مع الجاليات القادمة من الجزائر لمساندة منتخبهم الوطني، ويعبر عن سعادته بالحصول على البطولة قائلًا: "كنا خايفين من مواجهة مصر بس زعلنا إنها طلعت من البطولة".

ويضيف حفيظ، أنه كان ينوي تشجيع مصر في حالة خروج منتخب الجزائر، لكن ما حدث كان عكس ذلك حين خرج المنتخب المصري من البطولة، وانضمت الجماهير المصرية لمساندة الجزائريين في المدرجات، ولم يتوقفوا عند ذلك فقط بل احتفلوا سويًا بعد التتويج بالبطولة في الشوارع المصرية مرددين للهتافات والأغاني، وعن العرض النهائي: "لم نشاهد احتفالية أو تنظيم لأمم أفريقيا مثل ما شهدناه في بلدنا الثانية مصر".

"نشعر كما لو أننا في وهران حين انطلقنا بالأعلام والهتافات في الشوارع المصرية"، تقولها عبلة، 28 عام، جزائرية تعيش في مصر، أنها ستظل تتذكر هذا اليوم طوال عمرها بسبب اللحظات السعيدة التي عاشتها بعد فوز منتخب الجزائر بالبطولة، والاحتفالات الموسعة التي انطلقت في ميادين مصر بعد المباراة مباشرة بجانب الشعب المصري، موضحة أن هذه المرة هي أول زيارة لها في مصر التي أثارت إعجابها الشديد سواء من المعالم السياحية أو المشاعر النبيلة لدى المصريين.

وتسطرد عبلة، أن الجاليات الجزائرية توجهت إلى مطار القاهرة صباح اليوم وسط هتافات وتشجيعات لم تتوقف لمدة ثانية واحدة، حتى يعودوا إلى ديارهم في الجزائر، ويحتفلون من جديد وسط شعبهم بهذه البطولة التي تمنوها منذ العديد من السنوات، وتضيف أيضًا أنها تنوي زيارة مصر في الفترة القادمة لكن مع ذويها حتى تزور باقي الأماكن السياحية التي لم تستطيع الذهاب إليها.

الاحتفال بتتويج منتخب الجزائر لبطولة الأمم الأفريقية عام 2019 لم يقف عند الشعب الجزائري فقط، بل كانت فرحة عارمة على كل البلاد العربية، والعروبة الموحدة كانت تتصدر الشاشات في إستاد القاهرة منذ الساعات الأولى قبل بداية المباراة النهائية، وبالحديث مع أحد المصريين المشاركين في المدرجات، يقول أيمن سليم، 24 عام، أنه كان يشجع منتخب الجزائر كأنه المنتخب الممثل لبلاده، بالإضافة إلى مشاعر الحب والسلام التي ظهرت في المدرجات.

ويستكمل أيمن، حديثه لـ"الدستور" قائلًا: "لم نعود إلى منازلنا سوى الصباح الباكر بسبب الاحتفالات الجميلة التي اندمجنا بها كشعب مصري مع الجاليات الجزائرية، وبالفعل استطعنا حفظ الأغاني والهتافات الخاصة بالشعب الجزائري لنرددها سويًا طوال اليوم، كما كانوا يهتفون للمصريين أيضًا بسبب المساندة الطيبة".

"أفضل شئ في هذه البطولة هي عودة الروح الطيبة بين الشعب المصري والجزائري"، يقول عمار عبدالقادر، 25 عام، أنه غادر الفندق المقيم به في القاهرة متجهًا إلى المطار وسط احتفالات لم تتوقف منذ الأمس، كما اكتسب صداقة بعض من المصريين أثناء اقامته في مصر، وينوي على زيارتهم مرة أخرى قريبًا، معبرًا عن سعادته بعودة العلاقات الطيبة بين الشعبين.

ويضيف عمار، أن الجمهور المقيم في الفندق لم ينم بسبب الاحتفالات التي لم تنته حتى يعودوا إلى الأراضي الجزائرية، ويستكملوا في شوارع وميادين الجزائر وسط شعبهم، وعن مساندة المصريين لهم: "مصر فعلًا أم الدنيا، لو كنا في أي بلد تانية مكناش هنفرح زي مافرحنا هنا".
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

خاص.. رد حفيظ دراجى على هجوم رئيس الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

وصول السيسى لأكاديمية الشرطة لحضور حفل تخريج دفعة جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يمنح صلاح أعلى راتب فى "البريميرليج"

ads

الصور

image description

مباراة السنغال والجزائر في نهائي كأس الأمم الإفريقية

image description

حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية

image description

بالصور.. حفل مبهر في ختام كأس الأمم الإفريقية

image description

أول فوج للحجاج يغادر القاهرة

image description

استئصال ورم سرطانى لسيدة وزنه 25 كيلو بأسوان (صور)

ads

الأكثر قراءة

السكة الحديد: غرامة مالية ضخمة على من يستقل المرفق باشتراك منتهٍ

بلاغ يطالب بالقبض على المعلق الجزائري حفيظ دراجى

الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

مدرب الجزائر يتراجع عن إهانة المشجعين المصريين

ستوديو

شاهد.. راغب علامة بصحبة عائلته في العطلة الصيفية باليونان

بتورتة عملاقة.. بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلادها الـ 37 (شاهد)

مدرب منتخب مصر الأسبق: العالم انبهر بحفل افتتاح أمم إفريقيا (فيديو)

لطيفة تشعل حفل مهرجان قرطاج وتغني نشيد الجزائر (صور)

ads

رياضة

ولفرهامبتون يفوز بكأس البريميرليج بعد تغلبه على السيتى بركلات الترجيح

"الشباب والرياضة" تسدل الستار على أوسكار الإبداع الافريقى

الدنماركي إيركسن على رادار أتلتيكو مدريد

حركة انتقالات اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي

الرئيس نيوز

شاهد.. وسام رفيع من السنغال للرئيس الراحل أنور السادات

محلل سوداني: "الجبهة الثورية" تهدد بالتفاوض "المنفرد" مع العسكري

المالية تطمئن الموظفين: صرف زيادات الحد الأدنى والعلاوات بأثر رجعي

انهيار عقار مكون من 3 طوابق بالسيدة زينب

منوعات

التبت تستضيف 13.4 مليون سائح في النصف الأول من 2019

العثور على رسالة فى زجاجة عمرها 50 عامًا فى أستراليا

"نمرة" تسترخي في منزل عند غياب أصحابه

الصين تنظم المعرض الدولي الـ21 لصناعة المعادن نهاية أكتوبر

كشكول

دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس بأزهر أسيوط

"التداوي" يعلن جاهزية مدارس قرية بولاق لمسابقة "أجمل مدرسة "

هندسة عين شمس تعلن عن برامجها الجديدة بنظام الساعات المعتمدة

رئيس الدقهلية الأزهرية يشهد إجراء قرعة كنترولىّ الدور الثاني

إسلام سياسي

جمال حشمت يؤسس مركزا بحثيا للتحريض ضد مصر

أبوقتادة الفلسطيني يحذر عناصر الجماعات الإرهابية بأوروبا من صفقات الترحيل

هاني السباعي: قناة الجزيرة أصبحت بوقًا للملالي وقطر مدرسة التدليس

مسئول بالآثار: اكتشاف إسرائيل مسجدًا في النقب تزوير للتاريخ

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود
حميد أحداد يلوح بالرحيل عن الزمالك
ماجد حبته
الإسرائيليون الدواعش
بسنت حسن
رحل فارس السينما وناسكها
د.كريمة الحفناوى
«ز. ر. ع» زرع.. و«ح. ص. د» حصد
المزيد

الثقافة

"سراديب نافوخي" على طاولة ورشة الزيتون الإثنين المقبل

احتفالية تدشين خطة تجوال عروض بيت المسرح بالسلام

مسرح جمصة الصيفي يستقبل أولي عروض "بحر الهوي"

الكاتب "أسامة غريب" بضيافة مركز الهالة الثقافي الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك