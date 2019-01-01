موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2019

نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ، نترقبها مع ما يزيد عن 600 ألف طالب وطالبة في جميع الأقسام العلمي والأدبي بجميع المحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والدقهلية، ومن المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة مصر الدور الأول خلال الأسبوع القادم، طبقاً لما أكدته عده مصادر في وزارة التربية والتعليم، خلال مؤتمر رسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة.





اقتربت اللحظة الحاسمة التي ينتظرها طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر حيث من المقرر ن يتم إعلان نتيجة الثانويه العامه 2019 برقم الجلوس بعد دقلئق قليلة، ويهنئ موقع النيل الإخباري جميع طلاب الثانوية العامة ويتمني المزيد من التوفيق والنجاح.





نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم





صرحت أحد المصادر في وزارة التربية والتعليم، أنه سوف يبلغ عدد الطلاب الأوائل في نتيجة الثانوية العامة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي حوالي 33 طالب في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2019 سوف تسجل نسب نجاح مميزة عن العام الماضي، لتركيز الامتحانات على قياس مستوي فهم الطالب واستيعابه للمادة وليس التركيز فقط على الحفظ الصم، ويمكنك كتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليق أسفل الخبر واعرف نتيجة الثانوي قبل الجميع.





نتيجة ثالثة ثانوي عام 2019





مرت امتحانات نتيجة الثانوية العامة 2019 بالاسم ورقم الجلوس في جو من الهدوء التام، وسط إجراءات قوية من وزارة التعليم لمواجهه أي محاولات مخالفة أو غش أو تسريب امتحانات، كما أنشأت غرفة عمليات لمتابعة امتحانات ثالثة ثانوي عام بكل المحافظات، وأكدت أنه عقب الانتهاء من تصحيح العينات العشوائية سيتم اتخاذ اللازم بشأن الأسئلة التي اشتكي منها الطلاب في عدد من المواد.