الزمالك يجدد عقد لاعب اليد أحمد الأحمر حتى 2021

جدد مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اللاعب أحمد الأحمر، قائد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي ومنتخب مصر، لموسمين مقبلين حتى عام 2021.



ويعد أحمد الأحمر، أحد أفضل وأبرز لاعبي كرة اليد في تاريخ مصر، وحقق العديد من الألقاب والبطولات مع الزمالك والمنتخب.



من جهة أخرى، تعاقد مجلس إدارة نادى الزمالك مع 4 لاعبين مميزين لتدعيم صفوف فريق اليد "رجال"، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2019 – 2020، هم: مصطفي خليل، وأحمد حسام، لاعبا الأهلي، ومحمد عبدالرحمن، من سموحة، وأحمد مؤمن، من الجزيرة.



ويستعد الزمالك للمشاركة في مونديال اليد للأندية، والذي سيقام في مدينة الدمام بالسعودية نهاية شهر أغسطس المقبل.