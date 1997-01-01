رئيس البيت الفنى للمسرح ينعى الناقد يوسف شريف رزق الله

نعى رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان إسماعيل مختار، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، ببالغ الحزن والأسى الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، والذي وافته المنية اليوم الجمعة، بعد حياة حافلة أثرت المشهد السينمائي المصري لسنوات طويلة، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



"رزق الله" عمل محررًا ثم رئيسًا لتحرير النشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم أصبح رئيسًا لقناة النيل الدولية (1997- 2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيسًا لجهاز السينما بالمدينة.



وعمل معدًا لبرنامج "نادي السينما" بالتليفزيون المصري منذ 1975، و"أوسكار" عام 1980، وقدم الكثير من البرامج السينمائية على القناة الثانية بالتليفزيون المصري.



وشغل رزق الله منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديرًا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا.



ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.