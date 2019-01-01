بشكل نهائي .. موعد الإعلان عن صفقة جريزمان وتقديمه لاعباً في برشلونة

أصبح الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم وجناح أتلتيكو مدريد الإسباني على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية.





وقالت وسائل الإعلام الإسبانية مساء اليوم الخميس أن صفقة انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة في مراحلها الأخيرة.



وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية منذ قليل أن برشلونة يخطط للإعلان عن تعاقده مع المهاجم والجناح الفرنسي أنطوان جريزمان يوم غدًا الجمعة.



وتابعت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة أيضًا ترغب بعقد مؤتمر تقديم جريزمان في ملعب الكامب نو يوم السبت القادم.



وأكدت صحيفة ماركا أن برشلونة قرر وبشكل نهائي دفع مبلغ فسخ التعاقد بين جريزمان وأتلتيكو مدريد والتي تبلغ قيمته 120 مليون يورو تدفع على مرة واحدة.