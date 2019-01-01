سامح حسين يطرح أفيشًا جديدًا لـ"المتفائل"

طرح الفنان سامح حسين، البوستر الدعائي الخاص بمسرحيته الجديدة "المتفائل"، التي من المنتظر عرضها قريبًا على المسرح القومي.



وظهرت بطلة العمل سهر الصايغ، على الأفيش الدعائي، حيث يعتبر العمل أول مشاركة بينهما في عالم المسرح.



ويشارك في بطولة العرض أحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وتامر الكاشف، وزكريا معروف، ومصطفى سامى، وأمجد الحجار، آيات مجدى، طارق راغب، أحمد سمير، نانسى نبيل، أمجد إيهاب، عبده بكرى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، واستعراضات ضياء شفيق، وأغاني طارق على، عن رواية "كانديد" للكاتب الفرنسي فولتير، وإخراج إسلام إمام.



يذكر أن آخر أعمال سامح حسين في السينما كان فيلم "عيش حياتك" والذي شاركته البطولة فيه ساندى.