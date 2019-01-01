الاتحاد السعودى يستهدف التعاقد مع رينار

كشفت تقارير صحفية، عن وجود نية لدى ياسر المسحل في فتح خط المفاوضات مع الفرنسي هيرفي رينار لتدريب "الأخضر".



ولا يزال المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يُعاني من فراغ إداري بعد إقالة الأرجنتيني خاون أنطونيو بيتزي بعد الإخفاق في كأس آسيا وتوجيه الشكر ليوسف عنبر، الذي اتجه لتدريب أهلي جدة بشكل مؤقت.



وأوضحت التقارير أن رينار دخل دائرة اهتمام الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد تضاؤل فرص المدربين المرشحين للحصول على خدماتهم.



وتلقى المسحل ملف رينار من مدربه بعد إخفاقه خلال قيادة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في مصر.



وودع المنتخب المغربي بطولة أمام بنين من دور الـ16 بعد الخسارة بركلات الترجيح بنتيجة 1-4، عقب نهاية اللقاء في وقته الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.