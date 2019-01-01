المسحل يستبعد إقامة السوبر السعودي في المملكة

استبعد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إقامة كأس السوبر السعودي خارج المملكة العربية السعودية.



وتحدد في وقت سابق طرفي مباراة كأس السوبر السعودي بين النصر بطل مسابقة الدوري السعودي للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.



وقال ياسر المسحل في تصريحات تلفزيونية سعودية: "كأس السوبر السعودي الآن إحدى المسابقات تحت اسم كأس الرياضة العامة للسوبر السعودي، والأفضل أن يتم سؤال الإخوة في الهيئة عن هذا الأمر".



وأضاف: "أستبعد أن تقام مباراة كأس السوبر خارج المملكة العربية السعودية، ولا أعلم وجود أي اتفاق بخصوص إقامة المباراة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لكن أيضا لا أريد الحديث عن أي أمر يتعلق بالمسابقة، لأنها من اختصاص الهيئة العامة للرياضة".