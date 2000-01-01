كل ما تريد معرفته عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا

بشغف شديد، يتابع العالم اليوم مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب افريقيا، ضمن مباريات كأس الأمم الإفريقية، حيث عجز الكثير عن توقع نتيجة المباراة نظرًا لصعوبتها.



في السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا.



- تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولى.



- تنقل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا على قناة تايم سبورتس.



- اختارت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 الحكم الجابونى إريك أوتوجو كاستان، لإدارة مباراة مصر وجنوب أفريقيا.



- تأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أى هدف، وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطنى فى البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.

- لم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة فى 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الأولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.



- تأهل منتخب جنوب أفريقيا كثالث المجموعة الرابعة بعد الفوز على ناميبيا بهدف و الخسارة أمام المغرب و كوت ديفوار.



- يغيب عن اللقاء أحمد حسن كوكا للإصابة بكدمة فى أنكل القدم، ومحمود عبد الرحيم جنش للإصابة واستبعاده من المنتخب بعد إجراءه عملية وتر أكيلس.

