السبت 06 يوليه 2019 الموافق 03 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

كويكب "FT3" يقترب من الأرض.. ومخاوف من "كارثة"

السبت 06/يوليه/2019 - 04:35 ص
كويكب FT3 يقترب من
كويكب "FT3" يقترب من الأرض.. ومخاوف من "كارثة"
وكالات
طباعة
كشفت متعقبات الكوكبات في وكالة ناسا لعلوم الفضاء عن خطر جديد يهدد كوكب الأرض، وهو احتمالية اصطدام كويكب ضخم يصل وزنه إلى 55 مليون كجم، أي ما يعادل 2700 طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، في 3 أكتوبر 2019.

الكويكب الذي أطلق العلماء عليه اسم FT3 ويصل قطره إلى 340 مترا ويسير بسرعة 20 كم في الثانية يعني 72 الف كم في الساعة قد يبدي البشرية بالكامل، وكشف أحد موظفي ناسا عما قد يحدث إذا اصطدم هذا الكويكب الضخم بالأرض، فأبسط ما سيحدث هو تدمير الأرض بأكملها وينهي الحياة على سطحها، وفقا لصحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.

وقدر العلماء من وكالة ناسا لعلوم الفضاء أن كويكبا مشابها قد وضع حدا للحياة في عصر الديناصورات، فاحتمال اصطدام كويكب بهذا الحجم بالأرض يتكرر كل 100 مليون عاما، ومن خلال هذا الاحتمال تتواجد فرص احتمالية اصطدام الكويكبات بالضخمة بالأرض لتنهي الحضارة بأكملها.

ولطمأنة المجتمعات البشرية قالت ناسا إن احتمال انحرافه وتهديد سلامة الارض ضئيلة وتبلغ 0.0000092٪؜، واحتمال أن لا يضرب الارض 99.9999908٪؜.

وقال روبرت فروست خبير بـ ناسا والذي يعمل مدربا ومراقبا للطيران في الوكالة الفضائية، إن أفضل شئ يمكن أن تفعله الحكومات هو إخبار البشر بحجم هذه الكارثة وإنذارهم بفترة كافية قبل حدوثها، فردع كويكب بمثل هذا الحجم لن يحدث قبل اصطدامه بفترة قليلة.

وتحدث فروست عن الأزمة التي ستحدث بسبب اكتشاف هذا الكويكب الذي سيؤدي إلى القضاء على البشرية والذعر الذي سيصيبهم، "يهدد البشر بالإبادة في غضون شهرين، كيف سترد حكومات العالم على ما سيحدث؟" كما قال فروست.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

زلزال بقوة 4.4 ريختر يشعر به بعض سكان القاهرة

منذ يوم

راموس يغازل زوجته على شواطئ الغردقة: "أستمتع بالحياة معكِ"

منذ حوالي 20 ساعة

رسميًا.. مجلس الوزراء يقر الأسعار الجديد للمنتجات البترولية.. بنزين 92 بـ8 جنيهات

منذ حوالي 15 ساعة

كم يبلغ سعر بنزين 95 بالسعودية

ads

الصور

image description

100 صورة ترصد توديع المغرب لأمم افريقيا

image description

"بحر وشمس"..راموس يواصل استجمامه مع أسرته على شواطئ الغردقة (صور)

image description

شاهد تدريب المنتخب الاول استعدادًا لدورال16

image description

نجوم الفن في عزاء الراحل عزت أبوعوف

image description

ملخص تعادل تونس مع موريتانيا

ads

الأكثر قراءة

بالأرقام والتواريخ.. مراحل زيادة أسعار الوقود في 5 سنوات

الونش أحدث ضحايا المنتخب الوطني بعد كوكا وجنش

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

كيف تحسب فاتورة الغاز المنزلى بعد الزيادة الجديدة؟

ستوديو

صحفي جنوب إفريقي: منتخبنا سيجعل الجمهور المصري يبكي

تفاصيل إصابة الونش في مران المنتخب

رغم خروج المغرب.. تامر بدوي يصنف رينار كأفضل مدربي القارة

"سوء توفيق".. شاهد تحليل أحمد عفيفي لهزيمة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا

ads

رياضة

فروم يخرج من المستشفى بعد حادث خطير

أزارينكا تنتقد "عدم المساواة" فى جدول مباريات بطولات التنس

لايلس الممتع يصبح رابع أسرع عداء على الإطلاق فى سباق 200 متر

السنغال يتجاوز عقبة أوغندا بهدف ساديو مانى

الرئيس نيوز

بالصور.. وزيرا الدفاع والرياضة يتابعان مران الفراعنة بالكلية الحربية

استمرار غرفة عمليات الوزراء لحين التأكد من استقرار الأوضاع

المستشار عصر رئيساً للنقض.. ننشر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء

جامعة القاهرة تفصل أستاذ إعلام بعد ثبوت تهمتي التحرش والرشوة

منوعات

سنغافورة تبحث إلغاء الامتحانات لمنع انتحار الطلاب

رخام على السقف ومعالجة للأبواب.. تفاصيل صيانة الكعبة

أداة ثورية.. اختبار "التنصت على محادثات البكتيريا"

حجز مجوهرات بقيمة 40 مليون دولار و"آيفون" ذهبى لوزيرة نيجيرية سابقة

كشكول

تعليم الإسكندرية تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة

اعتماد نتائج ثلاث فرق بـ"أصول دين" الزقازيق

عميد أصول المنصورة يعتمد نتيجة الفرقة الأولى والرابعة

"الصاوى" يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بـ"إعلام" الأزهر

إسلام سياسي

عضو مكافحة الإرهاب: مصر نجحت في ضرب مخططات الاخوان في مقتل

تقرير استخباراتى ألمانى: الإخوان يمثلون خطرًا على السلم الاجتماعى

عودة الجدل حول دوافع منع النقاب في تونس

العثور على وكرين لداعش في ديالي بالعراق

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
إيواء "المتحرش" ثواب!
ماجد حبته
النيجر.. إرهاب وقمة استثنائية
بسنت حسن
على المحارة
أحمد سليم
إنها مصر
المزيد
ads

الثقافة

اليوم.. الحفل الشهرى لفرقة "أسياد الزار" بمسرح الضمة

الليلة.. عرض "قدمى اليسرى" بمركز ﻛﺎﺩﺭ 68 للثقافة السينمائية

الليلة.. حفل إطلاق كتاب "قضية التنوير ولاهوت التحرير"

الليلة.. "طفح الكيل" بنادى السينما الأفريقية

صفحتنا ع الفيس بوك