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عالم

بوتين: روسيا تشعر بالقلق إزاء تسلل المسلحين من إدلب السورية إلى ليبيا

الخميس 04/يوليه/2019 - 10:39 م
بوتين
بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن روسيا تشعر بالقلق إزاء تسلل المسلحين من (إدلب) السورية إلى ليبيا.
وأضاف بوتين - في مؤتمر صحفي بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي - "ما يقلقني بشكل خاص، هو أننا نشاهد في ليبيا تركيز المسلحين من منطقة إدلب السورية. وذلك خطر على الجميع، لأنهم بإمكانهم التنقل من ليبيا إلى أي مكان"
وأوضح الرئيس الروسي أن روسيا ليست هي من يجب أن تسهم - بشكل أساسي - في التسوية الليبية، قائلا "لا أعتقد أنه يجب على روسيا تقديم مساهمة أساسية في التسوية، غير أنه تابع أن روسيا - في نفس الوقت - لن تتجنب المشاركة في عملية التسوية، وقال "لا نتجنب المشاركة في التسوية، لكننا لا نرغب في الغوص فيها".
وأشار إلى أن روسيا وإيطاليا ستنسقان جهودهما لحل الوضع في ليبيا، فالبلدان موحدان بالرأي حيال أنه يجب على القوى العسكرية والسياسية الليبية، أن تتوصل إلى نظام وقف إطلاق النار وبدء حوار، وقال: "اتفقنا على مواصلة التنسيق بشأن تسوية في ليبيا حيث، للأسف، يتدهور الوضع ويزداد النشاط الإرهابي وعدد الضحايا يتزايد."
وفي الشأن الفنزويلي، صرح الرئيس الروسي بأن التدخل العسكري في فنزويلا غير مقبول، ويجب استبعاده بالكامل. وقال "ليس فقط التدخل العسكري غير مقبول، بل ويجب استبعاد أي تدخل في الحياة السياسية الداخلية بالكامل".
ويزور الرئيس الروسي، إيطاليا، حيث التقى مع بابا الفاتيكان فرانسيسك، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، بالإضافة إلى ذلك، سيشارك بوتين في منتدى حوار المجتمع المدني الروسي - الإيطالي.
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