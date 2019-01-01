موظف يطلق النار على نفسه في حدائق القبة

أقدم موظف على الانتحار في ظروف غامضة، وذلك بإطلاق النار على نفسه في منطقة حدائق القبة.



وقال مصدر أمني إن المنتحر كان يمر بأزمة نفسية وكان يعلمها المقربون منه.



كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بوجود متوفى داخل شقة بدائرة القسم.



وبانتقال المقدم خالد سيف، رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، والفحص، عثر على جثة موظف مصابا بطلق ناري.



ورجحت التحريات الأولية أن المتوفى انتحر بإطلاق النار على نفسه، وجار الوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.