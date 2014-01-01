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عالم

بوتين يكشف الفرق بين السياستين الروسية والأمريكية تجاه أوروبا

الخميس 04/يوليه/2019 - 06:13 ص
الرئيس الروسي
الرئيس الروسي
وكالات
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عشية زيارة يقوم بها إلى إيطاليا اليوم الخميس، أدلى الرئيس الروسي بحديث لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" ذكر فيه وجود فرق أساسي بين موقفي موسكو وواشنطن حيال أوروبا.

وقال بويتن: "أود أن أصرح بمنتهى الوضوح بأننا لم نتدخل ولا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أو أي دول أخرى. وهنا يكمن الفرق الأساسي بيننا وبين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الذين دعموا، على سبيل المثال، الانقلاب في أوكرانيا في فبراير عام 2014".

وأضاف: اتهام روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية هو قمة العبثية. من المعروف للجميع أن هذه القضية لم تسفر عن شيء وانتهت بالفشل الذريع".

وقال إن استنتاجات لجنة المدعى الخاص الأمريكي روبيرت مولر أكدت عدم وجود أي تآمر، مضيفا: "لم يتمكنوا من جمع الأدلة لسبب بسيط، هو عدم وجودها".

ويحط بوتين في روما في وقت لاحق من اليوم في زيارة رسمية، يلتقي خلالها نظيره الإيطالي سيرجو متاريلا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، كما سيزور الفاتيكان لعقد لقاء مع البابا فرانسيس.
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