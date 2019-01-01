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تحقيقات وملفات

عسكرية مزيف.. نكشف أكاديميات توهم الشباب بتأهيلهم لاختبارات كليات الشرطة

الأربعاء 03/يوليه/2019 - 10:52 م
جريدة الدستور
هايدي حمدي
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مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة، يركز بعض الطلاب على فكرة الالتحاق بالأكاديميات العسكرية، اقتداءً ببطولات الضباط الذين يجعلون الشعب فخور بهم دومًا في كل وقت، فيبدأ عدد كبير من البنين في التفكير بالالتحاق بالكليات العسكرية التي تؤهله ليحقق حلمه الذي طالما رسمه في خياله، وظل كامنًا إلى أن اءته الفرصة المُمكنة لتحقيقه، ما يجعله يبذل كل مساعيه للوصول إلى هذا الهدف.

تحقيق الحلم يتطلب منه الخضوع لبعض التدريبات التي تثبت مدى تأهيله للالتحاق بهذه الكلية، ولعدم خبرته بما يتم بداخلها من اختبارات تأهيلية تبدأ رحلة بحثه عن أماكن تدريب أو شخص يدله على ما يجب عليه فعله، كي يصبح لشخص المناسب الذي يتم اختياره للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية.

ومن هنا نشأت فكرة أكاديميات التأهيل العسكري، التي تضع في إعلاناتها مغريات كثيرة للشباب ليقبل على التقدم فيها، علّها تكون طريقه للنجاح في اختبارات الكليات العسكرية، وفي المقابل استغلت بعض تلك الأكاديميات أحلام الشباب واتخذت الأمر "بيزنس" لها لتحصيل مبالغ من الشباب، وتحقيق حلم الثراء على حساب أحلامهم، وباتت لجان الثانوية العامة فرصة سائغة لهم، حيث ينتظر مندوبوهم انتهاء الامتحان ،وفي لحظة خروج الطلاب يقوموا بتوزيع منشورات الوهمية بإعلاناتهم عليهم.

"أكاديمية (ف) تؤهلك تأهيلًا كاملًا للالتحاق بالكليات العسكرية والشرطة".. شعار إحدى الأكاديميات العسكرية التي تواصلت معها "الدستور" في اتصال هاتفي للاستفسار عن ماهية ما تقوم به، فكانت إجابتهم: "التدريب بنادي الشعب في شارع بورسعيد، والحجز بحمام سباحة بالنادي، والبرنامج مدته شهرين يوميًا بتكلفة 700 جنيه، ولا مانع من الحجز من خلال الاتصال، وبرنامجنا عبارة عن تدريبات بدنية وسباحة والتأهيل لقفزة الثقة وغيرها".

اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، يؤكد أن معظم تلك الأكاديميات تنصب على الشباب، وتقدم لهم الوهم، مشيرًا إلى أن التدريبات التي تعقدها الكليات الحربية معروفة، ويمكنه التدرب عليها في مراكز الشباب الموجودة على مستوى الجمهورية والتابعة لوزارة الشباب والرياضة.

يضيف: "أما عن الوزن والطول فالشاب يحتاج إلى طبيب متخصص ليصل إلى الطول المناسب، ثم عليه إنقاص 100 من الطول يكون الوزن مثالي من خلال التدرب في إحدى صالات الجيم المعروفة"، مشيرًا إلى أن أغلب هذه الأكاديميات بعيدة عن أعين الرقابة.

ويحذر اللواء نور الدين، من استسلام الشباب لفكرة أن لديهم واسطة لاجتياز اختبارات الكليات العسكرية، وذلك نظير مبالغ مالية لأن هذا الأمر عارٍ من الصحة، موضحًا أن اللجان بالكليات العسكرية تتكون من أفراد من أجهزة الأمن الوطني، الأمن العام، الخدمات الطبية، إدارة الكلية، والمديرية، ومن المستحيل أن يتسلل الفساد إلى هؤلاء جميعًا.

يزداد وجود هذه الشاكلة من الأكاديميات في المحافظات بشكل أكبر من العاصمة، ففي محافظة المنيا وجدنا أكاديمية (ج)، بجوار أسواق الاتحاد، تَدّعي أنها قادرة على التاهيل البدني للراغبين في التقدم للكليات العسكرية، تحت إشراف نخبة من المدربين المحترفين ومحاضريين عسكريين.

وتواصلت معها "الدستور"، فرد أحد المسئولين بها قائلًا: "في البداية هناك استمارة الكشف الطبي مقابل 50 جنيهًا، ثم المهارات التأهيلية للكلية فستتدرب معنا على التأهيل البدني والسباحة وقفزة الثقة مقابل 800 جنيه".

وأضاف: "أما إذا أردت الاشتراك في التأهيل البدني دون السباحة وقفزة الثقة فالمبلغ المطلوب 500 جنيه، كما لدينا كورسات كيفية ملء ملف الكليات العسكرية مع نسخة طبق الأصل من الملف العسكري، ولتكون أكثر اطمئنانًا فهناك متطوعين معنا من طلاب بكافة الكليات العسكرية لتتعرف على الحياة العسكرية داخل الكلية".

وسبق وأكد يوسف الوردانى، مساعد وزير الشباب والرياضة، أن المراكز التي تعلن عن جاهزيتها لتأهيل الشباب للكليات العسكرية غير رسمية وليس لديها أي ترخيص من الجهات الرسمية لمزاولة ما تعلن عنه، لذا تحاول الوزارة تكثيف مجهوداتها لتفعيل مراكز الشباب ليكون تأهيل طلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية ضمن أولوياتها خلال الفترة القادمة.

ينص قانون الرياضة في المادة 92 على العقاب بالحبس والغرامة كل من مارس نشاطًا رياضيًا من خلال هيئة رياضية غير مرخصة من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى غلق المنشأة.

وتوجيهًا لكل شاب أراد الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية، نشرت وزارة الدفاع عبر الموقع الرسمي لها، شروط الالتحاق بتلك الكليات، من أبرزها: أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون مضى على حصوله على هذه الشهادة أكثر من عام، بشرط أن يكون مقيدًا بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد، وأن يكون قد اجتاز السنة الدراسية المقيد بها بنجاح، ألا يقل طول الطالب عن 170 سم عدا الكلية الجوية فيسمـح حتى 158سم كحد أدنى.

ومن الشروط أيضًا أن يكون الطالب لائق طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية.

وأن يجتاز الطالب اختبارات اللياقة البدنية، ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبار، وأن يؤدى الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5م بدون تردد وللمرة الأولى في زمن لا يزيد عن 3 ثوانِ من إصدار الأمر بالقفز.

وعليه أن يجتاز الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الاختبار، كذلك اختبار المعلومات العامة عن جمهورية مصر العربية، وأيضًا الاختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل التحاليل التخصصية المتقدمة، ولمعرفة المزيد من الشروط يمكنك زيارة الموقع الرسمي: https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/ServiceDetailsAr.aspx?id=6



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