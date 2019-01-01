كوتينيو يوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان

وافق البرازيلي فيليبي كوتينيو، نجم برشلونة الإسباني، على الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وانتقل كوتينيو إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من ليفربول الإنجليزي مقابل 160 مليون يورو، ولكنه لم يقدم ما يضمن له البقاء في ملعب "كامب نو".



وصدرت صحيفة "سبورت" الكتالونية غلافها بعنوان: "اتفاق بين كوتينيو وباريس سان جيرمان في عملية نيمار"، موضحة أن اللاعب وافق على العرض المادي المقدم من قبل النادي الباريسي للانتفال إلى صفوفه في الصيف الحالي، مؤكدة أن الاتفاق يمثل تقدمًا كبيرًا في عملية انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.