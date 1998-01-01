مدرب أهلى جدة الجديد يعد بالمتعة الكروية ويحدد مصير الأجانب

وعد مدرب الأهلي الجديد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، بتقديم كرة ممتعة تروق لعشاق النادي في الموسم المقبل، كما أكد عدم حاجته إلى خدمات الثنائي المدافع البرازيلي إديرلان سانتوس، ولاعب الوسط الروماني نيكولاي ستانسيو، أما بالنسبة إلى الثنائي التشيلي باولو دياز وكلاوديو بايزا فسيكون هناك تقرير فني عنهما، مع الإبقاء على الثلاثي السوري عمر السومة، ولاعب الجبل الأخضر جانيني تافاريس، والبرازيلي جوزيف دي سوزا.



وقال برانكو: «فلسفتي ستعتمد على تقديم كرة جذابة للمتابع، وأميل إلى اللعب الهجومي مع الحفاظ على التوازن والجدية التامة في جميع خطوط اللعب، لدينا سبع خانات للاعبين المحترفين الأجانب، كما أننا في نقاش مستمر مع الأجهزة الإدارية في النادي لبحث الاختيارات الممكنة».



وأضاف: «أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، المشرف العام على كرة القدم، الذي منحني فرصة تدريب واحد من أكبر الفرق في آسيا وبطل كبير في السعودية على مستوى الدوري وبطولات الكأس".



واستأنف حديثه: "أنا أعرف الأهلي جيدًا وأعلم أنه تلقى كمًا كبيرًا من الأهداف في الموسم الماضي، وهو ما يحتم علينا تعزيز الجانب الدفاعي بعناصر قادرة على مساعدتنا في تقديم الأفضل، لدي عمل كبير ينتظرني، كل ما أستطيع أن أعد به جماهير الأهلى هو العمل فقط، وبذل كل ما في وسعي لإرضائهم وأحد أهدافنا الرئيسة العمل على تحقيق لقب دوري أبطال آسيا».