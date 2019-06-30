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منوعات

بحث طبي: اختلال ساعات النوم تؤثر على آلية فقدان الوزن

الأحد 30/يونيو/2019 - 03:55 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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تنصح أحدث الأبحاث الطبية في حالة السعي لإنقاص الوزن يجب الاهتمام بساعات النوم لما لها من تأثير على آلية فقدان الوزن.

وقام الباحثون في وحدة التغذية البشرية بجامعة نيويورك، بتقييم التغيرات في الوزن والسمنة، مستوى دهون الجسم من بين 1،986 شخص شاركوا في الدراسة من أجل سنة كاملة، كل منهم قدم زيادة الوزن والسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي.

واتبع المرضى برنامج التدخل المكثف من حيث نمط الحياة المصممة لفقدان الوزن وكان يعتمد على نظام غذائي متوسط السعرات الحرارية منخفض والنشاط البدني والعلاج السلوكي.

ولاحظ الباحثون أن الأفراد- الذين يعانون من أنماط نوم شديدة التباين، والذين لم يناموا بنفس عدد الساعات كل ليلة في بداية الدراسة- فقدوا وزنًا أقل بعد فترة متابعة بلغت 12 شهرًا.. علاوة على ذلك، لوحظ أن تقلب النوم المرتفع والنوم القليل، أقل من ست ساعات، ارتبط في اليوم بانخفاض أقل في مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر.

كما أظهرت النتائج أن تبني تدابير لتحقيق نمط النوم المناسب قد يكون له تأثير على الحفاظ على الوزن الصحيح ومنع الاضطرابات الأيضية الأخرى المرتبطة بزيادة الدهون في الجسم.

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