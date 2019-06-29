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رياضة

إيفانكوفيتش: أهلي جدة من أكبر الفرق في آسيا

السبت 29/يونيو/2019 - 10:41 م
برانكو إيفانكوفيتش
برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لأهلي جدة السعودي
وكالات
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وجه برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لأهلي جدة السعودي لكرة القدم، الشكر للأمير منصور بن مشعل رئيس النادي لمنحه فرصة تدريب أحد أكبر الفرق الآسيوية.

وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي لتقديمه:"في البداية أود أن أعرب عن جزيل شكري وتقديري للأمير منصور بن مشعل على منحي فرصة تدريب واحد من أكبر الفرق في آسيا وبطل كبير في السعودية على مستوى الدوري وبطولات الكأس".

وأضاف:"لدينا سبعة خانات للاعبين المحترفين الأجانب، وأنا على نقاش مستمر مع الأجهزة الإدارية في النادي لبحث الاختيارات الممكنة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأكد:"تلقى الفريق كمًا كبيرًا من الأهداف في الموسم الماضي وهو ما يحتم علينا تعزيز الجانب الدفاعي بعناصر قادرة على مساعدتنا لتقديم الأفضل".

وتابع:"لدي عمل كبير ينتظرني في الفترة المقبلة ولاشك نحتاج وقفة الجميع خلفنا لتحقيق الطموحات".

وأردف:"الأهلي فريق كبير والفرق الكبيرة يجب أن تنافس بقوة على كل بطولة تشارك بها".

وأكمل:"فلسفتي ستعتمد على تقديم كرة جذابة للمتابع وأميل للعب الهجومي مع الحفاظ على التوازن والجدية التامة في كافة خطوط اللعب".

واختتم برانكو حديثه قائلا:"كل ما أستطيع أن أعد به جماهير الأهلي هو العمل فقط وبذل كل ما في وسعي لإرضائهم".

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