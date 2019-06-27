بالصور.. أمير كرارة يحضر عزاء والد أحمد حسام ميدو

حرص الفنان أمير كرارة، على حضور عزاء حسام وصفي نجم الزمالك الأسبق، ووالد الكابتن أحمد حسام ميدو، اليوم الخميس، عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادي هليوبوليس الرياضي بمصر الجديدة.



وكان أبرز الحضور كلٍ من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكابتن إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر السابق، ثروت سويلم، المدير التنفيذى لإتحاد الكرة المصري، طاهر أبو زيد، وزير الرياضة الأسبق، ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وحسن شحاتة، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، بالإضافة إلى حضور أقارب "ميدو".



يذكر أن والد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، توفي ظهر أمس الأربعاء، وأقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر بجوار شركة إنبي.