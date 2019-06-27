بالصور.. بدء عزاء والد أحمد حسام ميدو بمسجد عمر بن عبدالعزيز

حرص عدد كبير من نجوم ومسئولي الكرة المصرية على حضور عزاء حسام وصفي نجم الزمالك الأسبق، ووالد الكابتن أحمد حسام ميدو، اليوم الخميس، عقب صلاة المغرب، بمسجد عمر بن عبدالعزيز، بجوار نادي هليوبوليس الرياضي بمصر الجديدة.



ومن أبرز الحضور حتى الآن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الكابتن إبراهيم سعيد، مدافع منتخب مصر السابق، أحمد الغندور، مقدم برنامج الزمالك اليوم، ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري، طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق، ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وحسن شحاتة، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، بالإضافة إلى حضور أقارب "ميدو"، وأصدقائه، وعدد من النقاد الرياضيين.





جدير بالذكر أن والد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، توفي ظهر أمس الأربعاء، وأقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد السلام بالحي العاشر بمدينة نصر بجوار شركة إنبي.