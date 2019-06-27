"هوسكورد" العالمية تختار أفضل وأسوأ لاعب من منتخب مصر أمام الكونغو

فاز منتخب مصر، مساء أمس الأربعاء، على نظيره منتخب الكونغو في الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وحقق الفراعنة انتصارًا بهدفين دون رد وتأهل بذلك إلى دور الـ16.



وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية، فإن أعلى لاعبي منتخب مصر تقييمًا هو "أحمد المحمدي".



وكان لاعب أستون فيلا قد سجل الهدف الأول لصالح مصر في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.



وحصل "المحمدي" على تقييم من شبكة "هوسكورد" قدره 810، حيث استحوذ على الكرة بنسبة 5.3 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 68 %، وفاز في الصراعات الهوائية مرتين.



وصوب "المحمدي" تسديدتين، واحدة تجاه المرمى وأخرى تم اعتراضها من قِبل الخصم.



أما أقل لاعبي مصر تقييمًا من الشبكة ذاتها فهو "محمد النني" حصل على 6.610.



وبلغت نسبة استحواذ "النني" على الكرة 2.7 %، وبلغ معدل تمريراته الصحيحة 90 %، ولم يدخل في أي مراوغات أو صراعات هوائية مع لاعبي الخصم، ولم يصوب أي تسديدة خلال مشاركته.