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عالم

ترامب ينفى لقاءه بزعيم كوريا الشمالية خلال الجولة الآسيوية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:30 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أثناء جولته الآسيوية التي سيحضر خلالها قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وقال ترامب للصحفيين قبيل توجهه إلى آسيا، اليوم الأربعاء: "سألتقي العديد من الأشخاص، ولكن ليس هو (كيم)".

وأضاف: "ومع ذلك قد أتحدث معه بشكل آخر".

وكان رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات وراء الكواليس مع كوريا الشمالية حول قمة ثالثة محتملة بين ترامب وكيم جونغ أون.

وفي الأيام الأخيرة تبادل ترامب وكيم جونغ أون الرسائل. ووصف ترامب الرسالة التي تلقاها من الزعيم الكوري الشمالي بـ "الرائعة" قبل أن يوجه إليه رسالة جوابية.

جدير بالذكر أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تعثرت منذ القمة الثانية لترامب وكيم في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي.

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